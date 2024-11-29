Российский судья совершил суицид – у него остались двое детей

РФС сообщил о смерти сочинского арбитра Эмира Привалова.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», – написала организация.

По информации «Матч ТВ», 28-летний Привалов совершил суицид. У него остались жена и двое детей.