Российский судья совершил суицид – у него остались двое детей

РФС сообщил о смерти сочинского арбитра Эмира Привалова.
«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», – написала организация.
По информации «Матч ТВ», 28-летний Привалов совершил суицид. У него остались жена и двое детей.
- Привалов с сезона-2021/22 судил во Второй лиге.
- 19 ноября, 10 дней назад, Эмир был резервным арбитром на товарищеском матче «Краснодара-2» со сборной Брунея.
- В августе Привалов работал на кубковом матче «Иртыш» – «Челябинск».
Источник: «Матч ТВ»