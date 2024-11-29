«Реал» наказал юного болельщика за расистскую травлю Винисиуса

«Реал» сообщил о наказании для фаната-подростка, оскорблявшего Винисиуса на почве расизма на февральском матче с «Райо Вальекано» (1:1).
Болельщика обязали принять участие в социально-образовательных мероприятиях для несовершеннолетних, запрошенных для него прокуратурой. Также ему запрещено посещать стадионы в течение года. Предусмотрен и штраф – сумма не называется.
Подросток также направил Винисиусу письмо с извинениями.
- Винисиус сейчас травмирован. Он самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE
Источник: официальный сайт «Реала»