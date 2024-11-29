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Реакция Дюкова на коррупционный скандал в РПЛ

29 ноября 2024, 17:22
16

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал резонансное заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

  • Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустила заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

«Мы знаем, что один из сотрудников клуба сообщил о некой задолженности перед судьями. Мы получили эту информацию ещe в октябре. Мы ведeм проверку, анализируем все матчи «Крыльев» за два года. Проверка будет завершена ориентировочно в декабре. Пока в матчах самарцев системной необъективности со стороны судей мы не обнаружили. Отношение самое серьeзное, все имеющиеся сведения надо тщательно проверять.

Информация требует передачи в правоохранительные органы. Если будут виновные, они должны быть наказаны. У нас нулевая терпимость к попыткам неспортивного влияния на игру. В среду у меня состоялся разговор с губернатором Вячеславом Федорищевым. Мы заявили, что мы готовы сотрудничать», – сказал Дюков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Дюков Александр
Комментарии (16)
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NewLife
1732893023
Хватит трепать языком попусту. Разберите все игры, где судьей в поле или на ВАРе был Карасев.
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Борис34684
1732893330
Почему одни Крылышки, а где ещё десять клубов упомянутых Федорищевым.
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...уефан
1732893625
...ага, он вам всем, всё расскажет, а за дверь выйдете, средний палец покажет)...
Ответить
Лицом_на_клаве
1732895845
Харчевня Фердуна исправна работала при нём, да и после по традиции продолжает своё гнусное дело.
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Инсаров
1732899026
Пчёлы против мёда!
Ответить
erybov1965
1732901454
Хотелось бы верить.
Ответить
subbotaspartak
1732901460
А чё у них у всех реакция? Все заражены?
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bashnat013
1732901939
Косят все под дурачков они бы съездили бы с любой детской командой например на черноземье детям по 10 лет и пошли б с любым тренером на пред турнирную конференцию где места распределяются до турнира и ох…..ли бы да думаю они и так все знают им чек надо кассовый показать
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Zapolyarnic
1732906048
Посмотрим: - спустят на тормозах... - или найдут стрелочников...
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BAIv
1732907306
Сотрудник себе в карман может ложил, а списывал на судей? Странная история, тем более что Крылья постоянно засуживают, какие могут быть долги?
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