Реакция Дюкова на коррупционный скандал в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал резонансное заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустила заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

«Мы знаем, что один из сотрудников клуба сообщил о некой задолженности перед судьями. Мы получили эту информацию ещe в октябре. Мы ведeм проверку, анализируем все матчи «Крыльев» за два года. Проверка будет завершена ориентировочно в декабре. Пока в матчах самарцев системной необъективности со стороны судей мы не обнаружили. Отношение самое серьeзное, все имеющиеся сведения надо тщательно проверять.

Информация требует передачи в правоохранительные органы. Если будут виновные, они должны быть наказаны. У нас нулевая терпимость к попыткам неспортивного влияния на игру. В среду у меня состоялся разговор с губернатором Вячеславом Федорищевым. Мы заявили, что мы готовы сотрудничать», – сказал Дюков.

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