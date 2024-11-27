Компани прокомментировал победу над «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) сказал, что его команда сыграла хорошо.

«Конечно, я доволен. Мы хотели, чтобы болельщики отправились домой довольными, и это удалось. Наш прессинг в первом тайме был очень хорош.

Мы могли забить еще один или два гола, и тогда ход матча был бы немного спокойнее. В целом это была хорошая игра с нашей стороны.

[О набранной Ким Мин-Джэ форме]. Я следил за тренировками на прошедшей неделе, и нашим нападающим приходилось на них невесело. Когда так, то уже понимаешь, что кое-что у тебя есть. И вот уже – игра, которая со временем приходит вместе с накопленной уверенностью в себе.

Конечно же, защищаются не в одиночку. И Гарри Кейн в этом участвует. Все участвуют в обороне, и именно поэтому все на данный момент идет так успешно», – сказал Компани.

Единственный гол в игре забил Ким Мин-Джэ на 38-й минуте.

«Бавария занимает 11-е место на общем этапе Лиги чемпионов с 9 очками после 5 матчей. «ПСЖ» идет 26-м с 4 баллами.

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