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    • Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер», Высшая лига Беларуси, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе «Торпедо» состоится матч 29-го тура чемпионата Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» борется за место в тройке лидеров, тогда как «Шахтер» замыкает турнирную таблицу, находясь в глубоком кризисе.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает 3-е место с 56 очками и показывает стабильно высокий уровень игры. Команда не проигрывает в 10 последних матчах, забивая в каждой игре. Максим Скавыш, лучший бомбардир команды с 14 голами, остается главным мотором атак.

    Хозяева демонстрируют уверенность как в атаке, так и в обороне: в последних пяти матчах они забили девять мячей и пропустили всего три. Игра дома – их сильная сторона, где «Торпедо-БелАЗ» стабильно набирает очки.

    Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:

    «Шахтер»

    «Шахтер» занимает 16-е место с 2 очками, и этот сезон складывается для команды крайне неудачно. Команда не выигрывает в девяти матчах подряд и забила всего один гол за последние пять игр. Денис Ковалевич, лучший бомбардир с 5 голами, не может обеспечить стабильность в атаке.

    Оборона «Шахтера» также оставляет желать лучшего: восемь пропущенных голов в последних пяти матчах. На выезде «Шахтер» традиционно играет слабо, и матч против «Торпедо-БелАЗ» вряд ли станет исключением.

    Последние матчи «Шахтера»:

    Личные встречи

    В очных встречах «Шахтер» на выезде против «Торпедо-БелАЗ» показывает стабильные результаты, не проигрывая в пяти последних матчах. Однако в целом хозяева выглядят более уверенно и доминируют в чемпионате.

    Последние встречи:

    • «Шахтер» 1:0 «Торпедо-БелАЗ»
    • «Торпедо-БелАЗ» 2:0 «Шахтер» (Кубок Беларуси)
    • «Шахтер» 0:1 «Торпедо-БелАЗ»

    Статистика

    «Торпедо-БелАЗ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 10 матчей

    «Шахтер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 9 матчей

    Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер»

    «Торпедо-БелАЗ» является явным фаворитом встречи. Команда показывает стабильную игру как в атаке, так и в обороне, а «Шахтер» вряд ли сможет навязать борьбу в текущей форме. Хозяева должны уверенно победить, вероятно, сохранив свои ворота «сухими».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1) – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» с форой (-1) за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является уверенная победа хозяев.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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