Генич вступился за Гончаренко после его угроз в адрес судьи

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич призвал не наказывать главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».

Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.

Следующий соперник «Пари НН» – «Спартак».

«Нельзя наказывать тренера за СЛОВА. Нельзя! Что бы он ни сказал на прессухе или в подтрибунке – НЕЛЬЗЯ! И штрафовать нельзя», – написал Генич.

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