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    • Генич вступился за Гончаренко после его угроз в адрес судьи

    Генич вступился за Гончаренко после его угроз в адрес судьи

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич призвал не наказывать главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

    • После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».
    • Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.
    • Следующий соперник «Пари НН»«Спартак».

    «Нельзя наказывать тренера за СЛОВА. Нельзя! Что бы он ни сказал на прессухе или в подтрибунке – НЕЛЬЗЯ! И штрафовать нельзя», – написал Генич.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    01.12.2024 08:58
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    Комментарии (12)
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    The only one
    1733036506
    «Нельзя наказывать тренера за СЛОВА. Нельзя! И штрафовать нельзя. Вот завалит кого нибудь, тогда посмотрим», – написал Генич.
    Ответить
    subbotaspartak
    1733036512
    ,,, да я говорила, что хорошо бы ему в переулке дали кирпичом по голове, но я ему не угрожала,,, - "Ищите женщину".
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733037646
    Даже необходимо удалять за такие слова!Он что имел в виду под словами «тебе недолго осталось».Однозначно можно расценивать как угрозу!
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    FCSpartakM
    1733037880
    Генич необъективный персонаж. Городить горбатого, чтобы друга оправдать своего. Лучше в таких случаях промолчать.
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    russkiisergei
    1733038606
    тут значит нельзя штрафовать! а, игроков за шутки штрафуют - ни одна псина не вписалась за пацана
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    Cleaner
    1733038622
    Генич, ты лучше про ЖОПЫ говори. Про них у тебя луче получается. За слова отвечать нужно. Гончаренко может говорить все, что захочет. Ну, если мозгов нету. Но наказание за такие слова должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
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    Интерес
    1733040190
    Да,нельзя,это же особая,выделенная из общего ряда профессия! Как и нельзя лишать прав футболистов,за многократные циничные нарушения ПДД.Ишь .вздумали элитку чморить!Вот "рекордсмен "Джикия,с апреля 21 года по ноябрь 24-2148 оформленных протоколов на сумму 2 000 032 рубля(931 рубль \протокол,что указывает не только на "не там припарковался",или "на линию наехал"), ничё-летает сокол.Или Загитова,тоже близка к этому.
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    Иван-Попович-google
    1733046468
    И так вся страна. Всё начинается с премудрого. Его нельзя ничего. И так вниз, многих за что то нельзя. Только условного дворника можно всё за ничего. Когда же уже его(кого надо его) подвинут? Ибо достал всех. Соседей,не соседей. Но виноват не он, ибо надули, обманули, кинули. Тьфу на него.
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    slavа0508
    1733048493
    Ну да простой смертный должен отвечать за всё . а здесь нельзя и не только за слова но и за многие преступные действия не наказывают ...
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    crf575757
    1733049350
    Генич ! Что ж ты лезешь во все дырки со своим никчёмным мнением. Играл в первой лиге,вот и вали туда со своими комментариями. Как, носишь красную спартаковскую курточку!? Знатно подлизал.
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