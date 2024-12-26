Аршавин выделил сходство академий «Зенита» и «Барселоны»

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин высказался о менталитете клубной академии.

– Вы начали свой ответ с результатов. Один мой коллега отреагировал на видео, где молодeжка радуется второму месту. И не понял этого. Вы понимаете?

– Нет. Помню, какая-то из наших команд тоже заняла второе место и у меня спрашивают: «А подарки будут?» Я им отвечаю: «Поверьте, «Зенит» интересует только первое место». Если я приду к Александру Ивановичу и скажу: «Давайте наградим второе», он, скорее всего, покрутит пальцем у виска.

«Зенит» должен быть на это настроен. В этих стенах ещe со времен «Смены» нам всегда говорили: вы – элитная школа олимпийского резерва. Вас всегда хотят обыграть. Где бы вы ни участвовали, вы должны занимать первое место. Конечно, мы не везде побеждали. Но я уверен, что в академии «Барселоны» говорят ровно то же самое. Что вы – «Барселона», вы приехали на этот турнир, к вам особое отношение. Вы в «Барселоне», потому что вы лучшие, и вы должны победить.