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    Аршавин выделил сходство академий «Зенита» и «Барселоны»

    Функционер «Зенита» Андрей Аршавин высказался о менталитете клубной академии.

    – Вы начали свой ответ с результатов. Один мой коллега отреагировал на видео, где молодeжка радуется второму месту. И не понял этого. Вы понимаете?

    – Нет. Помню, какая-то из наших команд тоже заняла второе место и у меня спрашивают: «А подарки будут?» Я им отвечаю: «Поверьте, «Зенит» интересует только первое место». Если я приду к Александру Ивановичу и скажу: «Давайте наградим второе», он, скорее всего, покрутит пальцем у виска.

    «Зенит» должен быть на это настроен. В этих стенах ещe со времен «Смены» нам всегда говорили: вы – элитная школа олимпийского резерва. Вас всегда хотят обыграть. Где бы вы ни участвовали, вы должны занимать первое место. Конечно, мы не везде побеждали. Но я уверен, что в академии «Барселоны» говорят ровно то же самое. Что вы – «Барселона», вы приехали на этот турнир, к вам особое отношение. Вы в «Барселоне», потому что вы лучшие, и вы должны победить.

    • Аршавин – сам выпускник зенитовской академии.
    • Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».
    • Аршавин работает с клубной вертикалью.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Veron_HS
    1735203905
    единственное сходство академий Зенита и Барселоны - наличие буквы "Е" в названии
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    рылы
    1735206824
    нормальная у нас академия. летом зенит U18 отправился в бразилию на турнир брикс. коринтианс, сантос, палмейрас, атлетико - со всеми сыграли. прикол обыгрывать бразильцев в бразилии. и выиграли турнир, обыграв в финале юношескую сборную россии. это уже второй прикол.
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