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    • Гончаренко прокомментировал свои угрозы в адрес судьи после игры с «Ростовом»

    Гончаренко прокомментировал свои угрозы в адрес судьи после игры с «Ростовом»

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о своих угрозах в адрес арбитра Яна Бобровского.

    • После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».
    • Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.
    • Следующий соперник «Пари НН»«Спартак».

    «Вы начинаете опять притягивать те вещи, которые мне после игры совсем неинтересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о том, какие вещи нужно улучшить для команды. Понятно, что много сказано, много сделано, много на эмоциях, но футбол – это эмоции по большому счету.

    Да, чем‑то я был недоволен, потому что мне показалось, что мог бы более уважительно помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где‑то я перебираю, но с моей стороны никакого мата не было или чего-то грубого такого. Давайте это оставлять – игра закончилась», – сказал Гончаренко.

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    Источник: Sport24

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    01.12.2024 00:37
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1733003146
    Судя по-всему опять поймали муху, из которой будут надувать слона. (((
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    Cleaner
    1733038389
    ГАнчаренко, хватит овечкой бедной прикидываться. Дисквалифицируют тебя на три матча, в клубе оштрафуют. И поделом, нечего языком, как спартаковская Зарема размахивать!!!...(((
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    Интерес
    1733039053
    Хватит ботвой крутить,малтшик!
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