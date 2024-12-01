Гончаренко прокомментировал свои угрозы в адрес судьи после игры с «Ростовом»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о своих угрозах в адрес арбитра Яна Бобровского.

После матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4) тренер сказал судье, что ему «недолго осталось».

Гончаренко за угрозы официальному лицу грозит дисквалификация.

Следующий соперник «Пари НН» – «Спартак».

«Вы начинаете опять притягивать те вещи, которые мне после игры совсем неинтересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о том, какие вещи нужно улучшить для команды. Понятно, что много сказано, много сделано, много на эмоциях, но футбол – это эмоции по большому счету.

Да, чем‑то я был недоволен, потому что мне показалось, что мог бы более уважительно помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где‑то я перебираю, но с моей стороны никакого мата не было или чего-то грубого такого. Давайте это оставлять – игра закончилась», – сказал Гончаренко.

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