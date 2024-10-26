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    Гончаренко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Приезд «Спартака» – это всегда большое событие. У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на «Спартак». Этот тот случай, когда футболиста можно ночью разбудить и он скажет, что готов играть против красно‑белых.

    В моей практике было много матчей со «Спартаком», любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб, так сложилось исторически», – сказал Гончаренко.

    • Белорус принял «Пари НН» в октябре.
    • Матч состоится завтра, 27 октября.
    • «Спартак» идет на 6-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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