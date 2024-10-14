Гончаренко объяснил приход в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко раскрыл причины прихода в клуб.
– Чем привлек «Пари НН»?
– Мы же прекрасно понимаем ситуацию. Сейчас русскоговорящим тренерам сложно найти работу за пределами постсоветского пространства. Понятно, что мне хотелось быть в РПЛ. Но говорить о командах из верхней части таблицы...
Наверное, когда ты имеешь в прошлом неудачный отрезок, сидеть, ждать предложений не приходится и надо идти работать.
- Последним клубом Гончаренко был «Урал», который вылетел в Первую лигу.
- Белорус сменил в «Пари НН» Сашу Илича.
- Нижегородцы идут в таблице 12-ми.