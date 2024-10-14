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    Гончаренко объяснил приход в «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко раскрыл причины прихода в клуб.

    – Чем привлек «Пари НН»?

    – Мы же прекрасно понимаем ситуацию. Сейчас русскоговорящим тренерам сложно найти работу за пределами постсоветского пространства. Понятно, что мне хотелось быть в РПЛ. Но говорить о командах из верхней части таблицы...

    Наверное, когда ты имеешь в прошлом неудачный отрезок, сидеть, ждать предложений не приходится и надо идти работать.

    • Последним клубом Гончаренко был «Урал», который вылетел в Первую лигу.
    • Белорус сменил в «Пари НН» Сашу Илича.
    • Нижегородцы идут в таблице 12-ми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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