Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    В РПЛ может появиться белорусский клуб

    Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук допустил появление в РПЛ белорусской команды.

    – Объединенный чемпионат? Эта тема прорабатывалась. Думаю, она еще не снята с повестки дня. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций – Российского футбольного союза и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива.

    – Что возможно в таком случае – объединение лиг или создание отдельного турнира?

    – На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб – почему нет?

    – БАТЭ, минское «Динамо»?

    – Это может быть и солигорский «Шахтер», и гродненский «Неман», и борисовский БАТЭ, и минское «Динамо». Любой клуб, который будет на вершине чемпионата Республики. Этот вопрос можно прорабатывать на перспективу.

    • Действующий чемпион Беларуси – минское «Динамо».
    • Команда выступает в Лиге конференций.
    • Суммарная стоимость всех игроков чемпионата Беларуси – 57,88 миллиона евро, суммарная стоимость «Зенита» – 181,2 миллиона.

    Новости по теме
    «Зенит» дал информацию по матчу с командой Моуринью
    Четвертьфиналист Кубка Америки-2024 готов сыграть со сборной России 2
    Топ-5 лучших игроков по количеству пасов под удар в этом сезоне РПЛ
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1729592449
    уже лет 10 долбят этой дебильной идеей. кому это надо? у нас своих клубов хватает. и в фнл очень обрадуются те, кто недавно был в рпл, мечтает туда вернуться - но их квоту отберут в пользу белорусов. торпедо, балтика, арсенал, урал, сочи, ротор, уфа и т.д. и заберя оттуда 1-2 клуба - ослабим чемпионат беларуси. а им оно надо? картофельный должен вмешаться и запретить.
    Ответить
    Таврида
    1729594103
    Не нужен от слова нах. Присосаться к российскому бюджету и так желающих хватает.
    Ответить
    DeStar
    1729594928
    смысла мало ,были бы еще клубы уровня батэ 10 летней давности, хотя бы интересн был бы. А сейчас смысла 0 , в рб есть потолок на зп, т.е там вообще днище клубы. шахтер вообще из Вышки вылетел уже заранее. Клубов нормальных нет от слова совсем, динамо просто на фоне отсутствия конкуренции что-то выдает. В рпл будет всегда на последних 4-5 местах болтаться от силы плюс из минска в условные краснодары ,самары, Нн и прочие города не налетаешься)
    Ответить
    fakeid
    1729595937
    мля) посмотрел стоимость составов)) самые дешёвые наши: пари - 20, акрон - 20, махачкала - 16, факел - 13 динамо минск - 7, торпедо-белаз - 6, неман - 5, брест и батэ - по 4 смотрим в фнл: сочи -16, урал/балтика - 14, тула - 11, торпедо/родина - по 10. вы чё, прикалываетесь, что ли? нахера они нам сдались, если моментально вылетят? и будут прозябать в фнл или второй лиге. щас они, хотя бы, в еврокубках играют. у нас могут про это забыть. пусть остаются в картофельной лиге, да и сами себе в ногу стрелять не будут с такими перспективами
    Ответить
    Добрейший
    1729597480
    а крымский клуб, а донецкий, а луганский кода смогут появиться?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 