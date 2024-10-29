Царукян рассказал, что изменил Гончаренко в «Пари НН»

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян раскрыл изменения при главном тренере Викторе Гончаренко.

Белорус в октябре сменил Сашу Илича.

– Есть ли уже изменения в игре при Гончаренко?

– Да, конечно. Он нам говорит играть смелее с мячом и без, рисковать. Илич нам тоже все объяснял, но не было конкретики. Мне нравится философия Гончаренко. Он говорит, что мы будем ошибаться, но нужно рисковать, играть смелее.