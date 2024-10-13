Гончаренко раскрыл условия, которые поставил перед «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко сообщил, о чем договорился с клубом перед назначением.

– Писали, что «Пари НН» отказывался прописывать в контракте сумму неустойки в случае увольнения, и из-за этого переговоры зашли в тупик.

– Не думаю, что была какая-то тупиковая ситуация. Не в этом была главная загвоздка. Есть переговорные процессы, которые должны гарантировать не только сумму неустойки, а то, что команда будет сильнее.

– Вам нужна была гарантия усиления зимой?

– Не только гарантия качества футболистов, но и улучшение условий тренировочного процесса.

– Обговаривался бюджет на зимнее трансферное окно?

– Да. Мы определили. Озвучивать не буду, конечно. Цифры скорее может озвучивать руководство.