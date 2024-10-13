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    • Гончаренко раскрыл условия, которые поставил перед «Пари НН»

    Гончаренко раскрыл условия, которые поставил перед «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко сообщил, о чем договорился с клубом перед назначением.

    – Писали, что «Пари НН» отказывался прописывать в контракте сумму неустойки в случае увольнения, и из-за этого переговоры зашли в тупик.

    – Не думаю, что была какая-то тупиковая ситуация. Не в этом была главная загвоздка. Есть переговорные процессы, которые должны гарантировать не только сумму неустойки, а то, что команда будет сильнее.

    – Вам нужна была гарантия усиления зимой?

    – Не только гарантия качества футболистов, но и улучшение условий тренировочного процесса.

    – Обговаривался бюджет на зимнее трансферное окно?

    – Да. Мы определили. Озвучивать не буду, конечно. Цифры скорее может озвучивать руководство.

    • Последним клубом Гончаренко был «Урал», который вылетел в Первую лигу.
    • Белорус сменил в «Пари НН» Сашу Илича.
    • Нижегородцы идут в таблице 12-ми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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