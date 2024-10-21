«С радостью примем»: Гончаренко пригласил Мостового на стажировку в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко пригласил Александра Мостового на стажировку.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку. Никаких проблем с нашей стороны нет. Когда я начинал тренерскую карьеру, тоже несколько раз был на стажировках. Это нормальная практика.

Мостовой – большой в прошлом игрок. Так что с радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего», – сказал Гончаренко.