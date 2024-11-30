Гончаренко ограничил игрокам «Пари НН» пользование телефонами

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал об ограничении для игроков.

– Стало известно, что вы запретили футболистам пользоваться телефонами. Почему?

– Как можно запретить пользоваться телефонами? Есть определенные ограничения, которые касаются времени перед и после тренировок, теории, разбора игр. Дома я не могу запретить пользоваться телефонами. Я понимаю, что это сильно отвлекает.

Гончаренко в команде с октября.

«Пари НН» идет в РПЛ 10-м.

В эти минуты нижегородцы проводят матч 17-го тура против «Ростова».

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