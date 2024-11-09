В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 14:00 по московскому времени в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Локомотивом» и «Факелом».

«Локомотив»

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице с 31 очком после 14 матчей. У команды 10 побед, 1 ничья и 3 поражения, разница мячей +11 (28 забито, 17 пропущено). Последние три игры:

«Факел»

Команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице с 12 очками после 14 матчей. У «Факела» 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей -12 (9 забито, 21 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Локомотив» – «Факел»

«Локомотиву» будет непросто в предстоящей встрече, «Факел» наверняка постарается засушить игру и увезти очко из Черкизово. Впрочем, считаем, «Локо» обыграет гостей, пусть и с минимальным счетом (1.40).

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