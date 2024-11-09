В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 14:00 по московскому времени в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Локомотивом» и «Факелом».
«Локомотив»
«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице с 31 очком после 14 матчей. У команды 10 побед, 1 ничья и 3 поражения, разница мячей +11 (28 забито, 17 пропущено). Последние три игры:
- 05.11.24 «Динамо» – «Локомотив» 1:2;
- 02.11.24 «Локомотив» – «Рубин» 1:0;
- 27.10.24 «Зенит» – «Локомотив» 1:1.
«Факел»
Команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице с 12 очками после 14 матчей. У «Факела» 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей -12 (9 забито, 21 пропущено). Последние три игры:
Очные встречи
- 18.05.23: «Локомотив» – «Факел» 2:0;
- 30.07.23: «Факел» – «Локомотив» 1:4;
- 20.05.23: «Локомотив» – «Факел» 1:0.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Факел»
«Локомотиву» будет непросто в предстоящей встрече, «Факел» наверняка постарается засушить игру и увезти очко из Черкизово. Впрочем, считаем, «Локо» обыграет гостей, пусть и с минимальным счетом (1.40).
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