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    • Калинин из «Факела» усомнился в пенальти в пользу «Локо»: «Нам говорили, что это не рука»

    Калинин из «Факела» усомнился в пенальти в пользу «Локо»: «Нам говорили, что это не рука»

    Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил второй пенальти в ворота команды из матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    • 11-метровый назначен на 90+2 минуте.
    • В поле судил Сергей Цыганок из Владивостока.
    • Дубль у «Локо» с пенальти оформил Алексей Батраков.

    «Мяч попал в проекцию футболки, в рукав. Нам говорили, что это не рука, не пенальти. Я пока повтор не видел. Раз они увидели, что мяч в руку попал... Не знаю, тяжелый случай. Мне в тот момент показалось, что пенальти не было», – сказал Калинин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2024 18:09
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    Комментарии (6)
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    GoLenaStop
    1731166639
    Всё, пипец! Забыли! Как фуфловый гол Марадоны. Ну, с кем не бывает ошибок?.. Ху!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731170538
    Мало того, что поставили явный левак, так ещё игрок паровоза вбежал в штрафную раньше времени при пробитии. Должны перебить.
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    ZAITZEFF2011
    1731171220
    Левый пенальти пробитый не по правилам. Москву тянут как всегда а регионы в ж опе
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    TIMOTHY
    1731175433
    Локо тянут все же судьи
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    FWSPM
    1731176310
    научись держать руки за спиной когда идешь на мяч в своей штрафной и все будет отлично
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