Калинин из «Факела» усомнился в пенальти в пользу «Локо»: «Нам говорили, что это не рука»

Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил второй пенальти в ворота команды из матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

11-метровый назначен на 90+2 минуте.

В поле судил Сергей Цыганок из Владивостока.

Дубль у «Локо» с пенальти оформил Алексей Батраков.

«Мяч попал в проекцию футболки, в рукав. Нам говорили, что это не рука, не пенальти. Я пока повтор не видел. Раз они увидели, что мяч в руку попал... Не знаю, тяжелый случай. Мне в тот момент показалось, что пенальти не было», – сказал Калинин.

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