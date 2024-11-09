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    • «Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

    «Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

    В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    Воронежский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначением пенальти на 88-й минуте.

    «Клуб намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти на 88-й минуте матча, когда защитник Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба.

    ВАР бригада отреагировала на данный момент, посчитав, что футболист «Факела» сыграл рукой. Сергей Цыганок после трехминутного разбора эпизода указал на одиннадцатиметровую отметку.

    Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил», – говорится в заявлении «Факела».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Спортс“

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    09.11.2024 20:30
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    Комментарии (12)
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    TANNER
    1731173662
    Железобетонный пенальти, какие тут могут быть обращения?
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    Айболид
    1731173987
    Наивные .
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    Цугундeр
    1731174264
    Чё там про позор -то?)
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    Riot Zero
    1731176678
    Вопрос в другом, почему не перебивали пенальти, там Пиняев забежал раньше времени в штрафную. Во время удара по мячу при пенальти, Пиняев находился на одной линии с бьющим Батраковым.
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    DMитрий
    1731176957
    Мяч от руки рекашетом в голову. На одном из повторов видно. Это видно даже по отскоку мяча. Соприкосновение почти невидимое, но оно есть. Увы, но с начало в руку. Тем кто не знает что такое биомеханика, сначала изучить, а потом возмущаться.
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    Январь 59
    1731177725
    По поводу назначения пенальти как бы так не особые претензии, но вот исполние требует не засчитывть, а перебить. Игрок Локо номер 9 выбежал в штрафную до удара, это судья видел. Это нарушение правил пробития пенальти, такие правила футбола.
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    Интерес
    1731179228
    Уже обратились? "...и башмаков еще не износив, в которых шла за гробом"...
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    VPERDIV SPARTAK
    1731179965
    Менты рулят с судьями
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    SPACE TRUCKIN
    1731182336
    пенальти весьма сомнителен...да и нужно было перебить - до удара забежал игрок Локо в штрафную...
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    Правдоруб100
    1731187759
    Не, ну а что, с Химками победу украли, с Локо ничью... Три очка и уже за пределами даже стыков... В более ранних матчах проблемы были... Кто-то что-то выкруживает...
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