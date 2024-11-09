«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

Воронежский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначением пенальти на 88-й минуте.

«Клуб намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Сергея Цыганка о назначении пенальти на 88-й минуте матча, когда защитник Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба.

ВАР бригада отреагировала на данный момент, посчитав, что футболист «Факела» сыграл рукой. Сергей Цыганок после трехминутного разбора эпизода указал на одиннадцатиметровую отметку.

Однако ни один видеоповтор не подтверждает версию о нарушении правил», – говорится в заявлении «Факела».

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