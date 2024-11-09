Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил победу над «Факелом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

Дубль оформил Алексей Батраков с пенальти.

«Локомотив» идет в РПЛ 2-м.

Следующий соперник – «Спартак» (23 ноября).

– Во втором тайме мы немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу. Но смогли проявить настойчивость, создали момент, в результате которого реализовали пенальти.

– Батраков снова сыграл на разных позициях. С чем это связано?

– Под нападающими – его основная позиция, но иногда требуется опускать Батракова пониже, чтобы он продвигал мяч из глубины.

– Произошла обратная замена Владислава Сарвели.

– Да, мы ему сказали, чтобы не расстраивался, так как требовался игрок в опорный зоне, умеющий подбирать мячи. Сарвели – парень понимающий, не думаю, что он расстроился, замена диктовалась ситуацией.

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