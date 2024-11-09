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    Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Факелом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил победу над «Факелом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

    – Во втором тайме мы немного убаюкались под темп игры, отдали инициативу. Но смогли проявить настойчивость, создали момент, в результате которого реализовали пенальти.

    – Батраков снова сыграл на разных позициях. С чем это связано?

    – Под нападающими – его основная позиция, но иногда требуется опускать Батракова пониже, чтобы он продвигал мяч из глубины.

    – Произошла обратная замена Владислава Сарвели.

    – Да, мы ему сказали, чтобы не расстраивался, так как требовался игрок в опорный зоне, умеющий подбирать мячи. Сарвели – парень понимающий, не думаю, что он расстроился, замена диктовалась ситуацией.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2024 17:46
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    Комментарии (1)
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    vvv123
    1731168044
    Судья обошелся не дешево, но победа этого стоила - сказала галактика!
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