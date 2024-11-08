9 ноября на стадионе «Стад Раймон Копа» «Анжер» принимает «ПСЖ» в рамках одиннадцатого тура Лиги 1. «ПСЖ» идет лидером и выглядит фаворитом, однако «Анжер» набрал форму, не проигрывая в четырех матчах подряд.

«Анжер»

«Анжер» занимает 15-е место с 10 очками и пытается выйти из зоны риска. Команда сохранила положительный результат в четырех последних матчах, забивая в каждом из них. Лучший бомбардир «Анжера», Химад Абделли, забил 3 гола в 10 играх. В последних пяти матчах команда забила 8 мячей и пропустила 7, что говорит о проблемах в обороне. «Анжер» стабильно находит пути к воротам соперников, но уровень соперничества с «ПСЖ» остается высоким вызовом.

Последние матчи «Анжера»:

«ПСЖ»

«ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 26 очками. Команда не проигрывает на протяжении последних трех матчей, демонстрируя качественную игру в обороне и атаке. Лучший бомбардир команды, Брэдли Барколя, забил 8 мячей в 14 матчах. В последних пяти матчах «ПСЖ» забил 10 голов и пропустил лишь 5, показывая сильную разницу мячей. Команда неизменно забивает, что делает еe явным фаворитом в предстоящей встрече.

Последние матчи «ПСЖ»:

Личные встречи

В последних матчах между «Анжером» и «ПСЖ» доминирует «ПСЖ», победив в 16 последних играх. Этот фактор придает дополнительную уверенность гостям, и они, вероятно, постараются закрепить эту традицию.

Последние встречи:

«Анжер» 1:2 «ПСЖ»

«ПСЖ» 2:0 «Анжер»

«Анжер» 0:3 «ПСЖ»

Статистика

«Анжер»Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40Забитые голы в последних 5 играх: 8Пропущенные голы в последних 5 играх: 7Серия без поражений: 4 матча подряд

«ПСЖ»Среднее количество голов за матч: забивает – 2.90, пропускает – 1.00Забитые голы в последних 5 играх: 10Пропущенные голы в последних 5 играх: 5Серия побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Анжер» – «ПСЖ»

С учетом текущей формы «ПСЖ» и сильного состава, можно ожидать их уверенной победы. Несмотря на боевой настрой «Анжера», «ПСЖ» имеет все шансы на успешный результат.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.35

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «ПСЖ» за коэффициент 1.35.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа гостей.

Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за 8.00.

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