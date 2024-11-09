09.11.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-2-1-2
75
Фофана
29
Анен
21
Лефор
24
Бьюмла
2
Аркю
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
7
Ньян
28
Эль-Мелали
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
37
Шкриньяр
4
Бералдо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
8
Руис
10
Асенсио
24
Маюлу
29
Барколя
7
Кан Ин
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
18
Аллевина
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
18
Аллевина
14
Аолу
14
Белхдим
14
Белхдим
14
Аолу
28
Эль-Мелали
22
Леполь
22
Леполь
28
Эль-Мелали
7
Ньян
9
Дьенг
9
Дьенг
7
Ньян
2
Хакими
2
Заге
2
Заге
2
Хакими
7
Кан Ин
87
Невеш
87
Невеш
7
Кан Ин
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
9
Муани
9
Муани
24
Маюлу
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Александр Дюже
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Анжер - ПСЖ
3
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
3
12
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
5
16
Офсайды
3
0
Количество передач
324
795
Сейвы
8
1
Точность передач %
83
92
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
19
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.53
3.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «ПСЖ», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»