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    «Факел» – «Химки»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 3 ноября

    В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ встречаются «Факел» и «Химки». Игра состоится в Воронеже, начало – в 17:30 (мск).

    «Факел»

    Команда Дмитрия Пятибратова занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков. «Факел» добыл 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 8:20.

    Последние результаты «Факела»:

    • 26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ;
    • 22.10.24 «Факел» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
    • 18.10.24 «Ахмат» – «Факел» – 2:3 РПЛ.

    «Химки»

    «Химки» набрали 11 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:24.

    Предыдущие результаты «Химок»:

    Очные встречи

    • 03.03.23 «Факел» – «Химки» – 1:1 РПЛ;
    • 15.10.22 «Химки» – «Факел» – 0:0 РПЛ;
    • 20.02.20 «Химки» – «Факел» – 1:1 Кубок ФНЛ;
    • 21.09.19 «Факел» – «Химки» – 0:3 Первая лига;
    • 03.03.19 «Химки» – «Факел» – 1:1 Первая лига.

    Прогноз на матч «Факел» – «Химки»

    Игра команд-соседей по турнирной таблице, борющихся за право остаться в РПЛ, будет равной. Вряд ли стоит ожидать обилия голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 09:40
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