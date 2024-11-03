В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ встречаются «Факел» и «Химки». Игра состоится в Воронеже, начало – в 17:30 (мск).
«Факел»
Команда Дмитрия Пятибратова занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков. «Факел» добыл 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 8:20.
Последние результаты «Факела»:
- 26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ;
- 22.10.24 «Факел» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
- 18.10.24 «Ахмат» – «Факел» – 2:3 РПЛ.
«Химки»
«Химки» набрали 11 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:24.
Предыдущие результаты «Химок»:
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» М – 3:4 РПЛ;
- 23.10.24 «Оренбург» – «Химки» – 2:0 Кубок России;
- 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ.
Очные встречи
- 03.03.23 «Факел» – «Химки» – 1:1 РПЛ;
- 15.10.22 «Химки» – «Факел» – 0:0 РПЛ;
- 20.02.20 «Химки» – «Факел» – 1:1 Кубок ФНЛ;
- 21.09.19 «Факел» – «Химки» – 0:3 Первая лига;
- 03.03.19 «Химки» – «Факел» – 1:1 Первая лига.
Прогноз на матч «Факел» – «Химки»
Игра команд-соседей по турнирной таблице, борющихся за право остаться в РПЛ, будет равной. Вряд ли стоит ожидать обилия голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!