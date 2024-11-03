В воскресенье, 3 ноября, в 14-м туре РПЛ встречаются «Факел» и «Химки». Игра состоится в Воронеже, начало – в 17:30 (мск).

«Факел»

Команда Дмитрия Пятибратова занимает 14-е место в РПЛ, набрав 11 очков. «Факел» добыл 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 8:20.

Последние результаты «Факела»:

«Химки»

«Химки» набрали 11 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Франка Артиги добыли 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 14:24.

Предыдущие результаты «Химок»:

Очные встречи

03.03.23 «Факел» – «Химки» – 1:1 РПЛ;

15.10.22 «Химки» – «Факел» – 0:0 РПЛ;

20.02.20 «Химки» – «Факел» – 1:1 Кубок ФНЛ;

21.09.19 «Факел» – «Химки» – 0:3 Первая лига;

03.03.19 «Химки» – «Факел» – 1:1 Первая лига.

Прогноз на матч «Факел» – «Химки»

Игра команд-соседей по турнирной таблице, борющихся за право остаться в РПЛ, будет равной. Вряд ли стоит ожидать обилия голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.58.

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