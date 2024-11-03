Тренер «Факела» остался недоволен судейством матча с «Химками»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

– Что помешало «Факелу» победить?

– Не что, наверное, а кто. Второй монитор VAR сломался. На мой взгляд, мы очень здорово сегодня играли в футбол. Мы были лучшей командой на поле.

Надо учитывать, что у «Химок» блестящая группа атаки, но мы не дали им особо ничего создать. Был момент со стандарта, мы додавили в конце, наш план сработал, забили победный мяч. Не знаю, почему эпизоды так трактовались, но в этом разберутся люди, которые должны в этом разбираться.

Не просто так после матча 10 тысяч болельщиков аплодировали нашим футболистам стоя. Они заслужили сегодня три очка. Мы их сегодня заработали, но не получили. Значит, будем в следующем матче стараться зарабатывать и получать.

– Успели посмотреть спорные эпизоды?

– Не успел. Все прекрасно видел со стороны. Когда так долго принимается решение – это для меня удивительно. Можно было бы сразу понять, есть гол или нет. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота. Я свое мнение сказал: думаю, это был чистейший гол.

– Перед перерывом была перепалка между тренерскими штабами. Что случилось?

– У меня не было ни к кому претензий. Эмоции – это нормально, это футбол. Все хотели выиграть. Решения и трактовки правил… Все уже запутались, когда есть фол, а когда – нет. Был темп игры, агрессия и мужская борьба. Судейство мне сегодня не понравилось, а то, что были эмоции – это нормальная часть футбола.

Шаг вперед для «Факела» – это футбол, в который мы играли первый тайм и большую часть второго. Очко сегодня заработали – это хорошо. Плохо, что еще два не заработали. По игре должны были забрать свое.

Я вас уверяю, что нам вернется. Мы смелые и агрессивные. Мы почти полностью разрушили футбол соперника. В предыдущих матчах они были очень результативными, забили два «Локомотиву» и три – «Динамо». Сегодня не помню ни одного момента, где наш вратарь вытащил бы какой‑то неимоверный мяч. Мы забили два мяча, поэтому я доволен.