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    • Артига – о матче с «Факелом»: «Одно очко, так одно, ничья – тоже результат»

    Артига – о матче с «Факелом»: «Одно очко, так одно, ничья – тоже результат»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги гостевого матча 14‑го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

    «В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья – тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.

    Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», – сказал Артига.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 09:31
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    Комментарии (1)
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    1730703553
    Заболотный забил...в свои ворота,но свой голевой счёт не пополнил,из-за...оплошки соперника,попавшего в офсайт.Вот ведь хрень какая стала твориться с этим поганым ВАРевом! Пять минут весёлые картинки рассматривали,с судейским комитетом УЕФА созванивались,консилиум собирали...а счастья всё нет и нет,и половина сопереживающих всё равно решением недовольны.
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