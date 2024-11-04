Артига – о матче с «Факелом»: «Одно очко, так одно, ничья – тоже результат»

Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итоги гостевого матча 14‑го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).
«В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья – тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.
Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», – сказал Артига.
- Счет в игре открыли «Химки» – на 4-й минуте отличился Александр Руденко. «Факел» отыгрался на 38-й усилиями Мохамеда Браими.
- «Химки» с 12 очками занимают 13-е место в РПЛ.
- Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов остался недоволен работой судей на этой игре.