3 ноября на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч между «Нантом» и «Марселем» в рамках 10-го тура Лиги 1. Команды подойдут к встрече с разным настроем и мотивацией, что делает матч особенно интересным.
«Нант»
«Нант» занимает 12-е место с 10 очками и демонстрирует нестабильную игру. Команда не побеждает на протяжении шести матчей, а оборона выглядит неуверенной – в последних пяти играх пропущено 9 голов. Мозес Саймон, забивший 2 гола в 8 матчах, остается главным бомбардиром команды. В атаке «Нант» забивает в среднем 1 гол за матч, что делает их шансы на результативную игру ограниченными.
Последние матчи «Нанта»:
- «Страсбур» 3:1 «Нант»
- «Нант» 1:1 «Ницца»
- «Лион» 2:0 «Нант»
- «Нант» 2:2 «Сент-Этьен»
- «Анжер» 1:1 «Нант»
«Марсель»
«Марсель» занимает 4-е место с 17 очками и демонстрирует более уверенную игру, несмотря на поражение от «ПСЖ» (0:3). Команда стабильно забивает, в среднем 1.80 гола за матч, и имеет мощного бомбардира Мэйсона Гринвуда с 6 голами в 9 матчах. В последних пяти играх «Марсель» пропустил 7 голов, что указывает на проблемы в обороне.
Последние матчи «Марселя»:
- «Марсель» 0:3 «ПСЖ»
- «Монпелье» 0:5 «Марсель»
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
- «Страсбур» 1:0 «Марсель»
- «Лион» 2:3 «Марсель»
Личные встречи
В последних встречах «Марсель» имеет преимущество: команда не проигрывает «Нанту» в 8 последних матчах. Последняя игра завершилась победой «Марселя» со счетом 2:0.
Последние встречи:
- «Марсель» 2:0 «Нант» (2024)
- «Нант» 1:1 «Марсель» (2023)
- «Нант» 0:2 «Марсель» (2023)
Статистика
«Нант»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Марсель»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Нант» – «Марсель»
Учитывая форму обеих команд, «Марсель» выглядит более уверенно. Учитывая их результативность и серию без поражений в матчах против «Нанта», гости имеют хорошие шансы на успех. «Нант» же, вероятно, попытается воспользоваться проблемами «Марселя» в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Марселя» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с небольшим преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Марселя» за 8.50.