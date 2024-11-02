3 ноября на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч между «Нантом» и «Марселем» в рамках 10-го тура Лиги 1. Команды подойдут к встрече с разным настроем и мотивацией, что делает матч особенно интересным.

«Нант»

«Нант» занимает 12-е место с 10 очками и демонстрирует нестабильную игру. Команда не побеждает на протяжении шести матчей, а оборона выглядит неуверенной – в последних пяти играх пропущено 9 голов. Мозес Саймон, забивший 2 гола в 8 матчах, остается главным бомбардиром команды. В атаке «Нант» забивает в среднем 1 гол за матч, что делает их шансы на результативную игру ограниченными.

Последние матчи «Нанта»:

«Марсель»

«Марсель» занимает 4-е место с 17 очками и демонстрирует более уверенную игру, несмотря на поражение от «ПСЖ» (0:3). Команда стабильно забивает, в среднем 1.80 гола за матч, и имеет мощного бомбардира Мэйсона Гринвуда с 6 голами в 9 матчах. В последних пяти играх «Марсель» пропустил 7 голов, что указывает на проблемы в обороне.

Последние матчи «Марселя»:

Личные встречи

В последних встречах «Марсель» имеет преимущество: команда не проигрывает «Нанту» в 8 последних матчах. Последняя игра завершилась победой «Марселя» со счетом 2:0.

Последние встречи:

Статистика

«Нант»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Марсель»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Нант» – «Марсель»

Учитывая форму обеих команд, «Марсель» выглядит более уверенно. Учитывая их результативность и серию без поражений в матчах против «Нанта», гости имеют хорошие шансы на успех. «Нант» же, вероятно, попытается воспользоваться проблемами «Марселя» в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Марселя» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с небольшим преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Марселя» за 8.50.