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    • Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Марсель», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Марсель», Лига 1, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Стад ля Божуар» состоится матч между «Нантом» и «Марселем» в рамках 10-го тура Лиги 1. Команды подойдут к встрече с разным настроем и мотивацией, что делает матч особенно интересным.

    «Нант»

    «Нант» занимает 12-е место с 10 очками и демонстрирует нестабильную игру. Команда не побеждает на протяжении шести матчей, а оборона выглядит неуверенной – в последних пяти играх пропущено 9 голов. Мозес Саймон, забивший 2 гола в 8 матчах, остается главным бомбардиром команды. В атаке «Нант» забивает в среднем 1 гол за матч, что делает их шансы на результативную игру ограниченными.

    Последние матчи «Нанта»:

    «Марсель»

    «Марсель» занимает 4-е место с 17 очками и демонстрирует более уверенную игру, несмотря на поражение от «ПСЖ» (0:3). Команда стабильно забивает, в среднем 1.80 гола за матч, и имеет мощного бомбардира Мэйсона Гринвуда с 6 голами в 9 матчах. В последних пяти играх «Марсель» пропустил 7 голов, что указывает на проблемы в обороне.

    Последние матчи «Марселя»:

    • «Марсель» 0:3 «ПСЖ»
    • «Монпелье» 0:5 «Марсель»
    • «Марсель» 1:1 «Анжер»
    • «Страсбур» 1:0 «Марсель»
    • «Лион» 2:3 «Марсель»

    Личные встречи

    В последних встречах «Марсель» имеет преимущество: команда не проигрывает «Нанту» в 8 последних матчах. Последняя игра завершилась победой «Марселя» со счетом 2:0.

    Последние встречи:

    • «Марсель» 2:0 «Нант» (2024)
    • «Нант» 1:1 «Марсель» (2023)
    • «Нант» 0:2 «Марсель» (2023)

    Статистика

    «Нант»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Марсель»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Нант» – «Марсель»

    Учитывая форму обеих команд, «Марсель» выглядит более уверенно. Учитывая их результативность и серию без поражений в матчах против «Нанта», гости имеют хорошие шансы на успех. «Нант» же, вероятно, попытается воспользоваться проблемами «Марселя» в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Марселя» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с небольшим преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Марселя» за 8.50.

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    «Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:19
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