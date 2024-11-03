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  • «Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 21:35
Нант
03.11.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
39' Т. Кадевере
24' Н. Мопе 61' М. Гринвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
(К) ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-1-1-3-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
31
Коцца
4
Чиривелья
8
Аугусто
27
Саймон
7
Томас
97
Коко
9
Кадевере
42
Мохамед
3-4-2-1
28
Рульи
14
Лирола
26
Балерди
26
Мерлен
12
Рабьо
23
Хейбьерг
8
Коне
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Роу
11
Мопе
97
Коко
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
97
Коко
9
Кадевере
5
Гбамен
5
Гбамен
9
Кадевере
42
Мохамед
11
Аблин
11
Аблин
42
Мохамед
7
Томас
37
Ганаго
37
Ганаго
7
Томас
11
Роу
3
Брассье
3
Брассье
11
Роу
26
Мерлен
62
Мурильо
62
Мурильо
26
Мерлен
14
Лирола
13
Корнелиус
13
Корнелиус
14
Лирола
Корнелиус
21
Ронжье
21
Ронжье
Корнелиус
8
Коне
11
Энрике
11
Энрике
8
Коне
Остались в запасе
Нант
Марсель
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Нант - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
6
Офсайды
4
1
Количество передач
269
777
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Марселя», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Марсель»

«Нант» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Нант
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