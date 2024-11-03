03.11.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 10 тур
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
3-1-1-3-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
31
Коцца
4
Чиривелья
8
Аугусто
27
Саймон
7
Томас
97
Коко
9
Кадевере
42
Мохамед
3-4-2-1
28
Рульи
14
Лирола
26
Балерди
26
Мерлен
12
Рабьо
23
Хейбьерг
8
Коне
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
11
Роу
11
Мопе
97
Коко
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
97
Коко
9
Кадевере
5
Гбамен
5
Гбамен
9
Кадевере
42
Мохамед
11
Аблин
11
Аблин
42
Мохамед
7
Томас
37
Ганаго
37
Ганаго
7
Томас
11
Роу
3
Брассье
3
Брассье
11
Роу
26
Мерлен
62
Мурильо
62
Мурильо
26
Мерлен
14
Лирола
13
Корнелиус
13
Корнелиус
14
Лирола
Корнелиус
21
Ронжье
21
Ронжье
Корнелиус
8
Коне
11
Энрике
11
Энрике
8
Коне
Остались в запасе
Нант
Марсель
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Нант - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
6
Офсайды
4
1
Количество передач
269
777
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Марселя», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»