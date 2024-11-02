«МЮ» объявил имя нового тренера, Хайкин хочет другое гражданство, «Крылья» рискуют не пройти лицензирование и другие новости

В Брунее уточнили информацию о составе на матч со сборной России

Российский вратарь хочет получить гражданство Норвегии – его могут вызвать в сборную

«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера – его выбрали по семи причинам

«Спартак» хочет избавиться от летнего новичка

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«Крылья Советов» лишатся 30% финансирования – клуб рискует не пройти лицензирование

ЭСК РФС вынесла вердикт по неудалению Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

Винисиус интересен четырем клубам

«Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей, сыграв вничью с «Динамо» в 14-м туре РПЛ – Личка матерился после игры

«Реал» готовит предложение по обмену полузащитниками с «Челси»