Тренер сборной Норвегии оценил возможность приглашения Хайкина в национальную команду

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен не исключил возможности приглашения голкипера Никиты Хайкина в национальную команду в случае получения футболистом норвежского паспорта.

«Да, он был бы актуален для нашей сборной. Я думаю, что он провел очень хороший сезон после того, как вернулся в команду с небольшими взлетами и падениями. Но после перерыва, я думаю, он был особенно хорош в европейских играх за «Будe-Глимт», – сказал Солбаккен.