Тренер сборной Норвегии оценил возможность приглашения Хайкина в национальную команду

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен не исключил возможности приглашения голкипера Никиты Хайкина в национальную команду в случае получения футболистом норвежского паспорта.
«Да, он был бы актуален для нашей сборной. Я думаю, что он провел очень хороший сезон после того, как вернулся в команду с небольшими взлетами и падениями. Но после перерыва, я думаю, он был особенно хорош в европейских играх за «Будe-Глимт», – сказал Солбаккен.
- 29-летний голкипер выступает за «Будe-Глимт» с 2019 года.
- В 2021 году он вызывался в сборную России, но не выходил на поле. Также играл за молодежную сборную России.
- По данным NRK, у Хайкина также есть гражданства Великобритании и Израиля.
- Вратарь провел большую часть карьеры за рубежом, только в 2015 году выступал за молодежные команды «Мордовии» и «Кубани».
- Хайкин является рекордсменом среди россиян по матчам в еврокубках за иностранные команды – всего провел 54 встречи, включая игры квалификационных раундов.