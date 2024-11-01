Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Манчестер Юнайтед» выбрал Аморима по семи причинам

    Источник Goal в «Манчестер Юнайтед» объяснил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера.

    По его словам, португальского специалиста выбрали по семи причинам:

    1. Проверенный победитель (4 трофея со «Спортингом», в том числе 2 чемпионства);
    2. Четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3;
    3. Личность;
    4. Успешная работа с молодыми игроками;
    5. Огромная энергия;
    6. Аморим хорошо вписывается в новую спортивную структуру «МЮ» и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба;
    7. Значительное отличие от бывших тренеров «Юнайтед», таких как Эрик тен Хаг, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер.

    Новости по теме
    Автор хет-трика в ворота «Сити» высказался об уходе Аморима в «МЮ» 1
    Аморим считает, что еще не достиг уровня Гвардиолы 4
    Будущий тренер «МЮ» Аморим прокомментировал разгром «Спортингом» «Манчестер Сити»
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1730486615
    Время покажет. Пока,после Фергюсона, у других тренеров по большему счету мало что получилось...
    Ответить
    Горловский
    1730487087
    Челси в ближайшем матче проверит эти качества
    Ответить
    qwertyйцукен
    1730487169
    Значительное отличие от бывших тренеров «Юнайтед», таких как Эрик тен Хаг, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер.===== Объяснили бы чем отличается... Самый прикол--если Аморим не добьется успеха, то будет ноаый тренер. И про него нового напишут---Значительное отличие от бывших тренеров «Юнайтед», таких как Эрик тен Хаг, Жозе Моуринью , Уле Гуннар Сульшер и Аморим. Гы гы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 