«Манчестер Юнайтед» выбрал Аморима по семи причинам

Источник Goal в «Манчестер Юнайтед» объяснил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера.
По его словам, португальского специалиста выбрали по семи причинам:
- Проверенный победитель (4 трофея со «Спортингом», в том числе 2 чемпионства);
- Четкий стиль игры, основанный на схеме 3-4-3;
- Личность;
- Успешная работа с молодыми игроками;
- Огромная энергия;
- Аморим хорошо вписывается в новую спортивную структуру «МЮ» и станет ключевой частью в трансформации футбольной деятельности клуба;
- Значительное отличие от бывших тренеров «Юнайтед», таких как Эрик тен Хаг, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер.