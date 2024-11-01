РПЛ. «Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей, сыграв вничью с «Динамо» (1:1)

«Динамо» и «Ростов» поделили очки в Москве.
Стартовый матч 14-го тура чемпионата России завершился ничьей 1:1.
На гол Николая Комличенко через две минуты ответил Александр Кутицкий.
Ростовчане не смогли выиграть в восьмом матче подряд – 5 ничьих и 3 поражения.
«Динамо» осталось на 4-м месте в таблице РПЛ, «Ростов» идет на 8-й строчке. Отрыв команды Валерия Карпина от зоны стыков – 3 очка.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Комличенко, 24; 1:1 – Кутицкий, 26.