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    • РПЛ. «Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей, сыграв вничью с «Динамо» (1:1)

    РПЛ. «Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей, сыграв вничью с «Динамо» (1:1)

    «Динамо» и «Ростов» поделили очки в Москве.

    Стартовый матч 14-го тура чемпионата России завершился ничьей 1:1.

    На гол Николая Комличенко через две минуты ответил Александр Кутицкий.

    Ростовчане не смогли выиграть в восьмом матче подряд – 5 ничьих и 3 поражения.

    «Динамо» осталось на 4-м месте в таблице РПЛ, «Ростов» идет на 8-й строчке. Отрыв команды Валерия Карпина от зоны стыков – 3 очка.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Комличенко, 24; 1:1 – Кутицкий, 26.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 20:56
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    Комментарии (20)
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    shahor
    1730484183
    Несмотря на высокохудожественную игру своего вратаря,динамовцы просто обязаны были выигрывать у своих оппонентов.Складывается впечатление,что Личка поплыл.И уже не слегка.
    Ответить
    k611
    1730484214
    Интересный матч получился. Вратарь Ростова помог команде сохранить ничью.
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    Desma
    1730484244
    Земляков можно поздравить. Заслужили. Динамо вообще не динамит.........
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    ySS
    1730484275
    Ничья ничьей рознь. Эту ростовчане могут занести в актив. В кои-то веке вратарь сыграл похвально. Динамо увязло в насыщенной обороне, хотя пару моментов не реализовали
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    DeStar
    1730484613
    какая же донная игра, в целом ,А не конкретно этот матч. Клубы. особенно второй половины наполнены игроками уровня зеро, просто мячепинатели. безусловно и голы есть, они есть и в чемпионате судана или эритреи, но сам уровень... матчи превращаются в лигу фолов и аутов, грустно смотреть. Не самая худшая игра конечно, но смотришь на этот ростов, думаешь.. ну нахрена вы играете в футбол, матчи свои пересмотрите что ли.. Половина игроков не умеют ничего кроме как свечкой выбить и мяч корпусов закрыть и упасть от контакта)
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    Интерес
    1730484665
    Ещё один недавний претендент на титул вступил в клуб "Титул ФСЁ"!
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    FWSPM
    1730484830
    Динамо без бителло оказалось совсем плюшевым такой донный ростов надо дома разрывать было еще и гол в стиле ростова привезли
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    ...уефан
    1730485022
    ...Ростов - очко в актив. Динамо - очко в пассив. Другого не скажешь...
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730486327
    Ментов опять поставили на место
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    WE ARE FOR PETER
    1730488824
    Валера не тянет совсем
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