РПЛ. «Ростов» продлил серию без побед до 8 матчей, сыграв вничью с «Динамо» (1:1)

«Динамо» и «Ростов» поделили очки в Москве.

Стартовый матч 14-го тура чемпионата России завершился ничьей 1:1.

На гол Николая Комличенко через две минуты ответил Александр Кутицкий.

Ростовчане не смогли выиграть в восьмом матче подряд – 5 ничьих и 3 поражения.

«Динамо» осталось на 4-м месте в таблице РПЛ, «Ростов» идет на 8-й строчке. Отрыв команды Валерия Карпина от зоны стыков – 3 очка.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комличенко, 24; 1:1 – Кутицкий, 26.

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