«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового тренера. Им стал Рубен Аморим из «Спортинга». Контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Португальца выкупили у лиссабонского клуба за 10 миллионов евро – такая сумма была прописана для топ-клубов.
- Дебют Аморима в Англии запланирован на 24 ноября. Его первая игра будет против «Ипсвича». До этого времени «МЮ» будет руководить Рууд ван Нистелрой.
- Рубен дважды приводил «Спортинг» к чемпионству.
- Желание заменить Аморима в «Спортинге» изъявлял Сергей Юран.