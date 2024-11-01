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    «Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера

    «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового тренера. Им стал Рубен Аморим из «Спортинга». Контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

    Португальца выкупили у лиссабонского клуба за 10 миллионов евро – такая сумма была прописана для топ-клубов.

    • Дебют Аморима в Англии запланирован на 24 ноября. Его первая игра будет против «Ипсвича». До этого времени «МЮ» будет руководить Рууд ван Нистелрой.
    • Рубен дважды приводил «Спортинг» к чемпионству.
    • Желание заменить Аморима в «Спортинге» изъявлял Сергей Юран.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    01.11.2024 15:08
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    Комментарии (6)
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    Spartak_forv@
    1730465632
    Легко не будет,в управлении по-прежнему бардак.Но хочется верить,что здесь угадали
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    Марк Аврелий!
    1730473757
    Дык, вон оно чо! Это Юран "продавил" назначение Аморима в МЮ. Шоб самому придти в Спортинг. А где он 10 млн евро достал?
    Ответить
    Damir07
    1730475154
    По любому кого бы не назначили игрокам будет лучше заново вздохнут а то блин какие то замученные затюрканные уже на матчи выходят как будто не выходят а выгоняют заставляют играть так хоть какая то свобода будет По любому какой бы не был тренер по любому лучше того что было
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    Damir07
    1730475214
    Вообще не надо было с ним продлевать летом надо было летом его менять и на нового тренера все покупать а то тренер ушёл а его кривоногие с аякса что пришли остались
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    Oldtrafford83
    1730524868
    Удачи Рубену, надеюсь в штабе останется РВН!!!
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