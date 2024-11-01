«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового тренера. Им стал Рубен Аморим из «Спортинга». Контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Португальца выкупили у лиссабонского клуба за 10 миллионов евро – такая сумма была прописана для топ-клубов.