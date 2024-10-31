Экс-защитник сборной России – о матче со вторым составом Брунея: «Не удивлюсь, если Карпин психанет и пошлет всех нафиг»

Бывший игрок сборной России Тарас Бурлак отреагировал на новость, что Бруней может прислать на товарищескую встречу с россиянами второй состав, представленный полупрофессионалами.

«Плохо, что в принципе с Брунеем играем, потому что никто не знает, где это. Это Азия. А то, что это ещe и второй состав...

Я не удивлюсь, если Карпин психанeт и пошлeт всех нафиг. Он же дал чeткий посыл, что не хочет играть непонятно с кем! Нужно посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться, вопросов очень много.

Наверное, когда договаривались, там были какие-то обязательства, может, это нарушение контракта.

Ребятам тоже не слишком комфортно играть. Когда ты играешь за сборную с какими-никакими соперниками – окей, а когда ты играешь непонятно с кем... Реально цирком попахивает», – сказал Бурлак.