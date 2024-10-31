Реакция Мостового на возможный матч сборной России с полупрофессионалами из Брунея

Александр Мостовой высказался о том, что Бруней может прислать на товарищеский матч с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«Подумал, что это очередная шутка. Не шутка? Да ладно? А у них что, есть разделение на первый и второй состав (смеется)?

Здесь и смех, и слезы! Тут даже и говорить нечего... Давайте уж лучше мы выйдем и ветеранами сыграем.

Есть шоу, там кто первый на кнопку нажмет, тот и отвечает – может, у них так в сборную отбирают?» – заявил Мостовой.