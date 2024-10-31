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  • В РФС прокомментировали планы Брунея отправить на матч с Россией полупрофессионалов

В РФС прокомментировали планы Брунея отправить на матч с Россией полупрофессионалов

31 октября 2024, 16:38
12

Российский футбольный союз раскрыл подробности соглашения с футбольной ассоциацией Брунея.

Ранее брунейцы сообщили, что пришлют на товарищеский матч с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», – заявили в пресс-службе РФС.

  • Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
  • Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
  • Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Бруней
Комментарии (12)
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MazaiNN
1730382677
Ну что есть ответили брунейцы. Я думаю Сергею Николаевичу не стоит отпускать игроков Краснодара на подобное мероприятие. Сослаться на хворь непонятную и шибко заразную. Поломают ещё эти гасторбайтеры. Валера то своих небось дома оставит...
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ScarlettOgusania
1730382829
опять Дюкофф напортачил..!)) какой-то дремучий Бруней на товарняк высылает полупрофи... вот откуда они узнали, что у нас такие же - полу..?))
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MazaiNN
1730383465
А как накинулись на Глушенкова за его слова о сборной. Да прав он тысячу раз. Лучше с Вендолом на тренировке мяч гонять. И многие так же думают только молчат
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TOMSON
1730384163
Реально унизительно такое слышать. Сама возможность ответить РФС с таким предложением, как то нагло выглядит. Я уверен они еще и денег за это попросили. Главное помнить об этом. Настанет день и с РФ опять в мире будут считаться. Это неизбежно.
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Каратель помойников
1730387579
Ну так в чем проблема? Выпустите на поле женскую сборную,по биатлону или плаванию(только заранее об этом не надо никого оповещать),вот сюрприз так сюрприз будет
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vladik12
1730387912
У Брунея здесь позиция более выгодная. Ибо никто не знает, какие там игрочки у них основные, какие - с завода. Так что могут присылать кого угодно.
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Cleaner
1730391405
Пресс-служба РФС: -Блаблаблаблаблаблабла.........бла!!!...
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Борис34684
1730433091
Не понятно для чего чинуши РФС унижаются, для чего. Собрали бы сборную пердива, было бы куда круче. Скорее всего бояться что проиграют.
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