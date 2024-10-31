В РФС прокомментировали планы Брунея отправить на матч с Россией полупрофессионалов

Российский футбольный союз раскрыл подробности соглашения с футбольной ассоциацией Брунея.
Ранее брунейцы сообщили, что пришлют на товарищеский матч с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.
«Согласно договору на проведение матча Россия – Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», – заявили в пресс-службе РФС.
- Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
- Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
- Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.
Источник: «РБ Спорт»