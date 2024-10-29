Мостовой объяснил, почему Винисиус больше заслужил «Золотой мяч», чем Родри

Александр Мостовой считает, что Винисиус Жуниор больше был достоин «Золотого мяча» в 2024 году.

Вингер «Реала» стал 2-м в голосовании.

Его опередил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда.

Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?

Остаюсь при своем мнении: да, Родри – молодец, но для мне все равно Винисиус лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу.

Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга, сказал, что футбол – это политика.

Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает. Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса», – сказал Мостовой.