Дюков объяснил, почему юношеские сборные России до сих пор не вернули в международные турниры

Президент РФС Александр Дюков ответил, что мешает возвращению юношеских сборных России в турниры под эгидой УЕФА.

«Год назад было принято решение о возвращении наших юношеских сборных U-17 на международные турниры. К сожалению, техническая возможность реализовать это решение не была найдена УЕФА.

Но работа по возвращению наших юношеских сборных на международную арену продолжается. Состоялась достаточно полезная встреча в сентябре с УЕФА. Ожидаем, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших юношеских сборных в официальные турниры.

О каких технических возможностях речь? Согласие других сборных на проведение матчей с Россией.

Когда было принято решение о возвращении юношеской сборной, то весь Исполком УЕФА проголосовал «за», кроме двух воздержавшихся стран.

Также нужно было решить, как включить нашу сборную в уже сформированные на тот момент отборочные турниры. Здесь решения только членов Исполкома было недостаточно. Тут влияют и национальные ассоциации.

Некоторые из них находятся под достаточно сильным политическим давлением», – сказал Дюков.