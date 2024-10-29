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  • Дюков объяснил, почему юношеские сборные России до сих пор не вернули в международные турниры

Дюков объяснил, почему юношеские сборные России до сих пор не вернули в международные турниры

29 октября 2024, 21:09
3

Президент РФС Александр Дюков ответил, что мешает возвращению юношеских сборных России в турниры под эгидой УЕФА.

«Год назад было принято решение о возвращении наших юношеских сборных U-17 на международные турниры. К сожалению, техническая возможность реализовать это решение не была найдена УЕФА.

Но работа по возвращению наших юношеских сборных на международную арену продолжается. Состоялась достаточно полезная встреча в сентябре с УЕФА. Ожидаем, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших юношеских сборных в официальные турниры.

О каких технических возможностях речь? Согласие других сборных на проведение матчей с Россией.

Когда было принято решение о возвращении юношеской сборной, то весь Исполком УЕФА проголосовал «за», кроме двух воздержавшихся стран.

Также нужно было решить, как включить нашу сборную в уже сформированные на тот момент отборочные турниры. Здесь решения только членов Исполкома было недостаточно. Тут влияют и национальные ассоциации.

Некоторые из них находятся под достаточно сильным политическим давлением», – сказал Дюков.

  • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет – с февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Дюков Александр
Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1730227173
«Ах,обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!»(c) теперь и в спорте Лучше бы ногомяч в стране развивали,вместо того,чтобы под дверью ждать,когда хозяева на порог пустят.То ли Дюков просто очень любит унижаться перед «партнёрами»,то ли забыл,как юношескую сборную УЖЕ вернули к соревнованиям,а потом быстренько снова исключили «под давлением общественности».Или ему надо прилюдно в рожу плюнуть,чтобы он наконец понял,как всё устроено?
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Artemka444
1730238595
Пургу гонит
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Борис34684
1730282067
Надо заниматься своим футболом а не заглядывать в рот западу и ждать манны небесной. А ждать ещё самое малое лет десять, может хватит унижаться, позорники.
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