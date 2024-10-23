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    В РФС раскрыли детали встречи с представителями УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о контактах с другими федерациями, входящими в УЕФА.

    • В сентябре состоялась встреча президентов и генсеков европейских национальных ассоциаций.
    • Там предлагалось вернуть Россию в международные соревнования на уровне юношеских и молодежных сборных.

    – В сентябре вы посетили встречу генеральных секретарей и президентов федераций – членов УЕФА во Франции. И обсуждали в том числе российский вопрос, возвращение на соревнования. Как прошла эта встреча? И какими итогами вы можете поделиться?

    – Я никакими итогами не могу поделиться. Такая договоренность была на этом собрании между руководством УЕФА и всеми руководителями национальных ассоциаций.

    – Вы можете сказать, положительно оцениваете эти переговоры или нет?

    – Я оцениваю положительно.

    – А когда мы увидим результаты?

    – Сложно сказать.

    – То есть не 2025, не 2026 год?

    – Вы пытаетесь другим вопросом выяснить, что мы обсуждали.

    – Это моя работа.

    – Я с уважением к ней отношусь. Но моя работа – выстраивать отношения, в том числе с УЕФА. Они нам доверяют, соответственно, я этим доверием дорожу.

    – То есть, исходя из ваших слов, со стороны УЕФА к нам доверие есть?

    – Да, есть.

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Комментарии (5)
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    7:1
    1729699517
    как мне кажется, смотреть на ситуацию мы будем только после выборов. если трамп победит и перекроет финансирование, как говорит (а может и п.издит) - то мы там быстро всё закончим. следовательно, подпишем мирный договор, санкции снимут, нас вернут в футбол. но на чм в сша мы всё равно не успеем, жеребьёвка отборочных уже в декабре.
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    ...уефан
    1729699844
    ...это - не генсек РФС, а агент "под прикрытием", какой-то. Штирлиц отдыхает и нервно курит...
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    Интерес
    1729700488
    Выпили,подзакусили и домой поколбасили,вот такие молодцы мы были!
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