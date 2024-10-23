В РФС раскрыли детали встречи с представителями УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о контактах с другими федерациями, входящими в УЕФА.

В сентябре состоялась встреча президентов и генсеков европейских национальных ассоциаций.

Там предлагалось вернуть Россию в международные соревнования на уровне юношеских и молодежных сборных.

– В сентябре вы посетили встречу генеральных секретарей и президентов федераций – членов УЕФА во Франции. И обсуждали в том числе российский вопрос, возвращение на соревнования. Как прошла эта встреча? И какими итогами вы можете поделиться?

– Я никакими итогами не могу поделиться. Такая договоренность была на этом собрании между руководством УЕФА и всеми руководителями национальных ассоциаций.

– Вы можете сказать, положительно оцениваете эти переговоры или нет?

– Я оцениваю положительно.

– А когда мы увидим результаты?

– Сложно сказать.

– То есть не 2025, не 2026 год?

– Вы пытаетесь другим вопросом выяснить, что мы обсуждали.

– Это моя работа.

– Я с уважением к ней отношусь. Но моя работа – выстраивать отношения, в том числе с УЕФА. Они нам доверяют, соответственно, я этим доверием дорожу.

– То есть, исходя из ваших слов, со стороны УЕФА к нам доверие есть?

– Да, есть.