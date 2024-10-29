Радимов поймал Карпина на противоречии самому себе

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов не понял вызова в команду на ноябрьский сбор Федора Чалова.

«Валерий Карпин говорит, что для вызова в сборную России нужно иметь постоянную игровую практику в клубе, при этом приглашает Чалова, который в последних матчах вообще не попадает в заявку ПАОКа.

Также в составе есть Пруцев, впервые за долгое время сыгравший в чемпионате, и то из‑за того, что отсутствовал Умяров», – сказал Радимов.