Радимов поймал Карпина на противоречии самому себе

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов не понял вызова в команду на ноябрьский сбор Федора Чалова.
«Валерий Карпин говорит, что для вызова в сборную России нужно иметь постоянную игровую практику в клубе, при этом приглашает Чалова, который в последних матчах вообще не попадает в заявку ПАОКа.
Также в составе есть Пруцев, впервые за долгое время сыгравший в чемпионате, и то из‑за того, что отсутствовал Умяров», – сказал Радимов.
- У 26-летнего Чалова в сезоне чемпионата Греции 7 матчей, гол, ассист.
- Россия 15 ноября сыграет с Брунеем, 19-го – с Сирией.
- Россияне отстранены от официальных матчей.
Источник: «Матч ТВ»