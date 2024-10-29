Реакция Мостового на «Золотой мяч» Родри

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на «Золотой мяч» полузащитника Родри.

«Золотой мяч – это индивидуальная награда, а не командная. Многие выбирают победителем Родри, потому что Испания выиграла чемпионат Европы, да, но это выиграла команда, а не индивидуальный футболист. А Винисиус выигрывает индивидуально. Он забил больше 30 мячей, отдавал сколько, и на протяжении многих лет рвeт и рвeт эту Европу, Лигу чемпионов. Поэтому все и говорили, что победит Винисиус.

Почему за последнюю неделю всe изменилось? Наверняка что-то вмешалось. Решили помочь Родри, всe-таки серьeзнейшая травма у него и так далее. И плюс победа Испании на Евро помогла.

И возвращаясь к Винисиусу, то многие уже забыли или не знали, что он в 2021-м забил золотой гол в Лиге чемпионов. В 17 лет он уже был одним из лучших футболистов в мире. В 17 лет! Ему сейчас всего лишь 24 года, а он уже так разрывает. Поэтому, конечно, вмешалось непонятно что», – сказал Мостовой.