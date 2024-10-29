Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Мостового на «Золотой мяч» Родри

29 октября 2024, 11:51
4

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на «Золотой мяч» полузащитника Родри.

«Золотой мяч – это индивидуальная награда, а не командная. Многие выбирают победителем Родри, потому что Испания выиграла чемпионат Европы, да, но это выиграла команда, а не индивидуальный футболист. А Винисиус выигрывает индивидуально. Он забил больше 30 мячей, отдавал сколько, и на протяжении многих лет рвeт и рвeт эту Европу, Лигу чемпионов. Поэтому все и говорили, что победит Винисиус.

Почему за последнюю неделю всe изменилось? Наверняка что-то вмешалось. Решили помочь Родри, всe-таки серьeзнейшая травма у него и так далее. И плюс победа Испании на Евро помогла.

И возвращаясь к Винисиусу, то многие уже забыли или не знали, что он в 2021-м забил золотой гол в Лиге чемпионов. В 17 лет он уже был одним из лучших футболистов в мире. В 17 лет! Ему сейчас всего лишь 24 года, а он уже так разрывает. Поэтому, конечно, вмешалось непонятно что», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Куртуа – о Родри в «Барселоне»: «Сочувствую ему»
Источник: Legalbet
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Родри Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1730196026
А что там со сборной Бразилии? Ниже Эквадора в таблице в отборе, где там гений Винисиуса проявляется? Если бы не особенности латиноамериканского отбора пачкой команд с с одной группы, бразильцы уже бы давно сасали. Так что Родри - абсолютно заслуженно, хотя после отжима Челси у Абрамовича АПЛ особо не смотрю, но Родри напомнил Иньесту ЧЕ-2012, когда тот просто разваливал оборону соперника.
Ответить
Gwynbleidd
1730196691
Мостовой с головой дружит? В 17 лет Винисиус был не кем и ему даже пас не хотели давать... У него мозг появился года 2-3 от силы...
Ответить
SLADE2019
1730202369
Суть футболы состоит в том, что надо выявить сильнейшую команду (клуб), а это достигается одним единственным способом - игрой команд (клубов). И здесь, все объективно. Кто выиграл, тот и сильнейший. Выявление же сильнейшего игрока - занятие оценочное и субъективное во многом. Определяют это люди. Так чего ломать на этом столько копий? Поклонникам Рональдо не доказать, что их любимец хуже Месси и наоборот. Я ни в коем случае не стараюсь открыть Америки (все это давным давно известно), просто в очередной раз, призываю в том числе и Мостового не заниматься (пардон) онанизмом. Ну не повезло твоему Винисиусу, Жизнь и справедливость на это не закончились.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1730217732
РАСИСТКАЯ ПОЛИТИКА ВМЕШАЛАСЬ
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
Моуринью назвал игрока «Реала» деревом
Вчера, 19:15
1
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
Вчера, 10:08
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10 сентября
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
10 сентября
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+