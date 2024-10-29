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Кордоба прокомментировал гол в ворота «Крыльев Советов»

29 октября 2024, 11:02
3

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем голе в ворота «Крыльев Советов» в 13-м туре РПЛ (2:1).

  • Кордоба забил с 38 метров.

«Это был красивый гол. Я посмотрел на вратаря, он вышел, и я сказал себе: «Вот оно!». И, слава богу, мяч залетел в ворота. У меня много красивых голов, и этот – один из них.

Матч с «Крыльями» был достаточно сложным. Мы знали, что ни поле, ни соперник не будут лeгкими. Но это один из тех матчей, в которых надо побеждать, несмотря на все трудности. Мы уезжаем домой с тремя очками, и мы все тому рады», – сказал Кордоба на ютуб-канале «Краснодара».

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Кордоба – 3-й бомбардир сезона (7 голов).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (3)
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MazaiNN
1730189362
Джонни ты лучший.
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andrei-sarap-yandex
1730190449
часто вратари сдают матчи..... ЗЕНИТ..СПАРТАК..ДИНАМО...КРЫЛЬЯ...ХИМКИ.......КРАСНОДАР ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА........ОСТАЛЬНЫЕ КЛУБЫ КРАСАВЦЫ.....ТАК ПРИНЯТО В РОССИИ кто на первом месте ИЗГОИ И ПОЗОРНИКИ........А ФАНЫ КТО КРИЧАТ ТАКИЕ ЛОЗУНГИ БЫДЛО И ИДИОТЫ
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vvv123
1730201406
Удар был хорош, но лох вратарь еще лучше!
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