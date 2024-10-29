Кордоба прокомментировал гол в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем голе в ворота «Крыльев Советов» в 13-м туре РПЛ (2:1).

Кордоба забил с 38 метров.

«Это был красивый гол. Я посмотрел на вратаря, он вышел, и я сказал себе: «Вот оно!». И, слава богу, мяч залетел в ворота. У меня много красивых голов, и этот – один из них.

Матч с «Крыльями» был достаточно сложным. Мы знали, что ни поле, ни соперник не будут лeгкими. Но это один из тех матчей, в которых надо побеждать, несмотря на все трудности. Мы уезжаем домой с тремя очками, и мы все тому рады», – сказал Кордоба на ютуб-канале «Краснодара».