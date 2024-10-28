РПЛ. «Краснодар» на выезде победил «Крылья» (2:1) и стал единоличным лидером

«Краснодар» выиграл в заключительном матче 13-го тура чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева одержала гостевую победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Три очка краснодарцам принесли голы Джона Кордобы и Диего Косты. У хозяев поля на 89-й минуте отличился Томас Галдамес.

«Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ, оторвавшись на 3 балла от «Зенита».

Россия. РПЛ. 13-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кордоба, 42; 0:2 – Коста, 49; 1:2 – Галдамес, 89.

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