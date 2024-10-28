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  • РПЛ. «Краснодар» на выезде победил «Крылья» (2:1) и стал единоличным лидером

РПЛ. «Краснодар» на выезде победил «Крылья» (2:1) и стал единоличным лидером

28 октября 2024, 20:29
60

«Краснодар» выиграл в заключительном матче 13-го тура чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева одержала гостевую победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Три очка краснодарцам принесли голы Джона Кордобы и Диего Косты. У хозяев поля на 89-й минуте отличился Томас Галдамес.

«Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ, оторвавшись на 3 балла от «Зенита».

Россия. РПЛ. 13-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кордоба, 42; 0:2 – Коста, 49; 1:2 – Галдамес, 89.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (60)
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владимир миронов
1730136774
Вперёд,быки!!!
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Январь 59
1730137131
Краснодар с Победой.
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VVM1964
1730137303
Ну что же - отрыв от Зенита немного увеличился и это не может не радовать ВСЁ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ( ну хотя бы в границах одной страны ) !!! )))...
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zigbert
1730137480
С победой Краснодар! Надо сказать что выиграли на классе. В начале матча краснодарцы правда осторожничали и сделали две ошибки в обороне но потом пошла настоящая игра. Во всех эпизодах игроки Краснодара опережали самарцев. Да и по технике владения мячом выглядели лучше. В конце матча Крылышки несколько воспряли, забив один мяч но победный счет Краснодару удалось удержать.
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BAIv
1730137957
Правильной дорогой идём Бычки! С Победой! Ждём продолжения...
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...уефан
1730138077
..."Где твои крылья, которые нравились мне?"(с)... Краснодар с победой! Кордобу клонировать, чтоб побольше у нас таких было)...
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FWSPM
1730138612
Вай Вай Газовый господин будет недоволен. Свистать всех наверх!
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Шустик
1730139972
Стыдно что за рыл, что за коров, ой как стыдно, ой как стыдно!!! Все равно чемпионат еще длинный, Зенит Чемпион!!!
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knikos
1730140131
Мои поздравления быкам! Но есть одно НО ! Надо с полной адекватностью понимать , что Фортуна явно вам благоволит . Сегодняшний гол Кордобы , игры с Зенитом и Спамом , когда были дикие ошибки соперников . Если не прогневите её , то станете чемпионами ! Не становитесь рылами и будете чемпионами ! Сопернику , играющему в ТАКОЙ футбол не стыдно уступить корону ! Браво - 10 игр - 10 побед ! Это сильно ...
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Шустик
1730140722
Не могу смотреть больше на эту клоунаду, выхожу!
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