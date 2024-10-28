Воробьев заявил, что Мантуана нужно было удалять за фол на Батракове: «Ломал голеностоп»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал спорный эпизод из матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
- Речь о неудалении Густаво Мантуана за фол против Алексея Батракова.
«Можно было бы и посмотреть VAR в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю», – сказал Воробьев.
- Батракову предстоит обследование в Москве на предмет травмы.
- Алексей – лучший бомбардир сезона РПЛ (8 голов).
Источник: «РБ Спорт»