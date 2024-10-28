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  • Воробьев заявил, что Мантуана нужно было удалять за фол на Батракове: «Ломал голеностоп»

Воробьев заявил, что Мантуана нужно было удалять за фол на Батракове: «Ломал голеностоп»

28 октября 2024, 11:08
11

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал спорный эпизод из матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

  • Речь о неудалении Густаво Мантуана за фол против Алексея Батракова.

«Можно было бы и посмотреть VAR в концовке игры в моменте с Батраковым. Я считаю, Мантуану должны были показать красную карточку – он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю», – сказал Воробьев.

  • Батракову предстоит обследование в Москве на предмет травмы.
  • Алексей – лучший бомбардир сезона РПЛ (8 голов).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Локомотив Воробьев Дмитрий Мантуан Густаво Батраков Алексей
Комментарии (11)
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ilich55
1730103696
Дима, ты тупой. Батраков голеностоп подставил под бегущего Мантуана.
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Лицом_на_клаве
1730104014
Вообще-то Мантуан чисто в мяч играл и был первый к мячу.
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BarStep
1730106807
Тебя воробей ещё в первом тайме нужно было удалять… Бычара без фантазии
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Cleaner
1730108800
Судья вчера очки забыл надеть, был подслеповат и вообще на поле НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ. Развел на поле грязь. Выгнать Карасева из судей по причине потери квалификации!!!...(((
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ziborock
1730111389
Карась вытянул бакланов! Одного болота рыбв и птица!)))
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DOCTOR PENALTY
1730111685
Абсолютно прав Воробьёв, Мантуан умышленно ломал Батракова. Карасёв просто зассал питерский административный ресурс. *
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Борис34684
1730120957
В зените явно с этим не согласятся.
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balam
1730128069
поперло педикулезов с шавермы.ушлепки безмозглые и незрячие
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vadikrew
1730192529
Да как по мне, и Бариоса (если я не ошибаюсь, он) надо было удалять за прыжок двумя ногами в ноги Батракову. Да, мяч он слегка задел, но потом впоролся парню шипами обеих ног в ноги. Че за х@ня, чутка мяч тронули потом чуть не сломали парня, а за это даже не фол
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