Станкович: «Если захочу, то выпущу 18 центральных защитников»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о выходе Алексиса Дуарте справа в обороне.

Москвичи одержали гостевую победу над «Пари НН» со счетом 2:0.

Дуарте вышел на замену на 89-й минуте вместо Даниила Денисова.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Дуарте сыграл сегодня правого защитника. Это не первый раз, когда центральный защитник играет на фланге. Как оцените его игру и есть ли в этом закономерность?

– Для меня сегодня намного важнее, что Бонгонда забил впервые за 13 матчей.

Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор.