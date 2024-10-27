Станкович: «Если захочу, то выпущу 18 центральных защитников»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о выходе Алексиса Дуарте справа в обороне.
- Москвичи одержали гостевую победу над «Пари НН» со счетом 2:0.
- Дуарте вышел на замену на 89-й минуте вместо Даниила Денисова.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Дуарте сыграл сегодня правого защитника. Это не первый раз, когда центральный защитник играет на фланге. Как оцените его игру и есть ли в этом закономерность?
– Для меня сегодня намного важнее, что Бонгонда забил впервые за 13 матчей.
Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор.
Источник: «Матч ТВ»