Семин сказал, чем полезен матч Россия – Бруней

Юрий Семин ответил, как относится к ноябрьской товарищеской встрече между сборными России и Брунея.

Матч состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск.

Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Россия более 2,5 лет отстранена от международных турниров.

«Совершенно правильные решения принимает РФС. Игры нужны, чтобы сборной быть в международном графике, режиме, быть задействованными в коэффициентах ФИФА.

К соперникам нужно относиться серьeзно, слабых не бывает. Вот и хорошо, что впервые увидим Бруней, потом ещe какую-нибудь команду. Расширять географию сборной тоже полезно», – сказал Сeмин.