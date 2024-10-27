Губерниев: «Когда я обозреваю футбол, Карпин не выключает звук, а делает только громче»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев сообщил, что Валерий Карпин смотрит биатлон.

Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.

«В этом сезоне мне нравится и футбольный, и хоккейный чемпионаты у нас. А скоро еще и биатлон начнется. Здесь вообще Карпин будет погромче делать телевизор, ведь это единственный вид спорта, который он смотрит с удовольствием. И кайфует от громогласного комментатора биатлона.

У меня часто спрашивают про то, что сказал Карпин про выключение звука на ТВ. Но заметьте, когда я обозреваю футбол, он тоже звук не выключает, а делает только громче. Валерий Георгиевич знает, где на этом футбольном острове раки зимуют», – сказал Губерниев.