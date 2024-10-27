Губерниев: «Когда я обозреваю футбол, Карпин не выключает звук, а делает только громче»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев сообщил, что Валерий Карпин смотрит биатлон.
- Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
- Тренер также сказал, что уже несколько лет не включает звук при просмотре футбола.
«В этом сезоне мне нравится и футбольный, и хоккейный чемпионаты у нас. А скоро еще и биатлон начнется. Здесь вообще Карпин будет погромче делать телевизор, ведь это единственный вид спорта, который он смотрит с удовольствием. И кайфует от громогласного комментатора биатлона.
У меня часто спрашивают про то, что сказал Карпин про выключение звука на ТВ. Но заметьте, когда я обозреваю футбол, он тоже звук не выключает, а делает только громче. Валерий Георгиевич знает, где на этом футбольном острове раки зимуют», – сказал Губерниев.
- Губерниев работает на ТВ с прошлого века.
Источник: «ВсеПроСпорт»