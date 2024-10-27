Файзуллаев объяснил, в чем заключается мастерство Пьянича

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от игры полузащитника команды Миралема Пьянича.

«Пьянич – мастер. Он даeт такие пасы, которые никто не ждeт, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре. Мне очень удобно играть с таким футболистом.

Он топово бьeт и исполняет стандарты. Если будем хорошо пользоваться стандартами, то пусть продолжает их исполнять», – сказал Файзуллаев.