Файзуллаев объяснил, в чем заключается мастерство Пьянича

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от игры полузащитника команды Миралема Пьянича.
«Пьянич – мастер. Он даeт такие пасы, которые никто не ждeт, а также хорошо обостряет. Нам нужен был такой игрок в центре. Мне очень удобно играть с таким футболистом.
Он топово бьeт и исполняет стандарты. Если будем хорошо пользоваться стандартами, то пусть продолжает их исполнять», – сказал Файзуллаев.
- Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
- У Миралема пока 1 результативное действие в России – голевой пас в кубковом матче против «Ахмата» (1:0).
- Босниец выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому».
Источник: «Чемпионат»