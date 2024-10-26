Пятибратов назвал игрока ЦСКА, которым нужно восхищаться

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) оценил игру Миралема Пьянича.
– Готовились к Пьяничу?
– Специально не готовились. Все, кто имеет отношение к футболу, знают этого игрока. На него надо смотреть и восхищаться. Пока что он только разгоняется. Это выдающийся игрок. Сейчас мы слышим, что идет стагнация футбола. Я с этим категорически не согласен.
Сейчас приехал игрок такого уровня. Плюс наличие молодых игроков. У нас, например, выходит Михаил Щетинин 2005 года рождения.
- Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.
- Миралем сделал ассист в кубковом матче против «Ахмата» (1:0).
- Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».
Источник: «Матч ТВ»