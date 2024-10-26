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    • «Ростов» – «Ахмат»: прогноз на матч 13-го тура российской Премьер-лиги, 26 октября 2024 года

    «Ростов» – «Ахмат»: прогноз на матч 13-го тура российской Премьер-лиги, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года в 19:00 по московскому времени состоится матч 13-го тура регулярного сезона Премьер-лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Ахмат».

    «Ростов»

    Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 13 очками после 12 туров. «Ростов» одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, забив 14 голов и пропустив 21.

    Последние три матча «Ростова»:

    «Ахмат»

    «Ахмат» занимает 16-е место с 6 очками. Команда пока не одержала ни одной победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 9 голов и пропустив 23.

    Последние три матча «Ахмата»:

    Очные встречи «Ростов» – «Ахмат»

    • 09.12.23, 14:30: «Ахмат» – «Ростов» 0:0;
    • 22.10.23, 19:00: «Ростов» – «Ахмат» 3:0;
    • 28.05.23, 19:00: «Ростов» – «Ахмат» 3:2.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат»

    Обе команды пребывают в игровом кризисе. Ростовчане не могут выиграть в шести матчах кряду, а «Ахмат» в последних шести встречах потерпел четыре поражения, по разу сыграл вничью и победил. В этой игре поставим на ТМ 3.5 за 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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