26 октября 2024 года в 19:00 по московскому времени состоится матч 13-го тура регулярного сезона Премьер-лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Ахмат».

«Ростов»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 13 очками после 12 туров. «Ростов» одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, забив 14 голов и пропустив 21.

Последние три матча «Ростова»:

«Ахмат»

«Ахмат» занимает 16-е место с 6 очками. Команда пока не одержала ни одной победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 9 голов и пропустив 23.

Последние три матча «Ахмата»:

Очные встречи «Ростов» – «Ахмат»

Прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат»

Обе команды пребывают в игровом кризисе. Ростовчане не могут выиграть в шести матчах кряду, а «Ахмат» в последних шести встречах потерпел четыре поражения, по разу сыграл вничью и победил. В этой игре поставим на ТМ 3.5 за 1.45.