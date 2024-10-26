Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на поражение от «Ахмата» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

– Когда пропускаем, дарим такие голы, тяжело выигрывать.

– Чего не хватило в концовке?

– Дорабатывали, обрабатывали подходы, все было, но не забили, не смогли.

– Выход Ланговича и Комарова заметно обострил игру.

– Да, освежили, тем более на чужой половине поля больше времени проводили. Комаров потом переместился налево, Лангович – больше на атаку, этого и хотели.