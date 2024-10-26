Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на поражение от «Ахмата» (2:3) в 13-м туре РПЛ.
– Когда пропускаем, дарим такие голы, тяжело выигрывать.
– Чего не хватило в концовке?
– Дорабатывали, обрабатывали подходы, все было, но не забили, не смогли.
– Выход Ланговича и Комарова заметно обострил игру.
– Да, освежили, тем более на чужой половине поля больше времени проводили. Комаров потом переместился налево, Лангович – больше на атаку, этого и хотели.
- «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
- У команды 0 побед в последних 7 матчах.
- Следующий соперник – «Динамо» (1 ноября).
Источник: «Матч ТВ»