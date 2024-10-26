«Глоток свежего воздуха»: директор «Ахмата» – о победе над «Ростовом»

Руслан Газзаев, спортивный директор «Ахмата», поделился эмоциями от победы над «Ростовом» (3:2) в 13-м туре РПЛ.

«В психологическом плане это тяжелейшая и важнейшая победа. Как глоток воздуха. Хотелось бы поблагодарить команду за самоотдачу.

Рано или поздно чeрная полоса заканчивается, сегодня команда приложила для этого максимум усилий. Главное, что играли и не опускали руки. Ещe раз благодарю команду», – сказал Газзаев.